البرلمان العربي يحذر من خطورة "مسيرة الأعلام" بالقدس: استفزاز للشعب الفلسطيني

حذر البرلمان العربي من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي تنظمها القوات الإسرائيلية يوم الأحد في القدس، على أمن واستقرار المنطقة.

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واعتبر أن "مسيرة الأعلام تمثل تحديا سافرا واستفزازا للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية".

ودان ما أعلنته جماعات "المستوطنين المتطرفين" باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس، بقرار إسرائيلي وحماية الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه اعتداء على المقدسات الإسلامية.

وشدد على أن "ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يتنافى مع الأعراف وكافة المواثيق الدولية".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة".

المصدر:RT