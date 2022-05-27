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الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة
AP
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وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، مرسوم تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" وهو يتشكل للمرة الأولى منذ قرار انشائه في العام 1974.

وأوضحت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" هو مجلس وطني يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت هذه المسؤولية مناطة حصرا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك".

المصدر: RT

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