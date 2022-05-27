عبير موسي: المراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي باطلة

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن المراسيم التي أصدرها الرئيس، قيس سعيد "باطلة"، محذرة من "أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر".

وقالت موسي خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب لعرض مواقفه وتحركاته في مواجهة توجهات الرئيس التونسي قيس سعيد في تأسيس جمهورية جديدة: "وصلنا إلى مرحلة من الخطر تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية".

وشددت موسي على بطلان كافة المراسيم الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية بعد تجميد البرلمان.

المصدر: "موزاييك إف أم"