طهران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على احتجاز سفينة لها بالمياه اليونانية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية المبعوث السويسري، الذي يمثل مصالح الولايات المتحدة بطهران، وقدمت له احتجاجا على احتجاز سفينة لها بالمياه اليونانية بطلب من واشنطن.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن إيران وصفت في معرض الاحتجاج عملية الاحتجاز بأنها "انتهاك للقانون البحري الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن طهران طالبت بالإفراج عن سفينة احتجزتها السلطات اليونانية الشهر الماضي في مياهها الإقليمية بطلب من واشنطن.

وفي السياق، استدعت إيران أيضا يوم الأربعاء القائم بالأعمال اليوناني بطهران بشأن هذه المسألة.

وبعد ذلك بيوم، قال مسؤول يوناني إنه بعد "تدخل قضائي من قبل السلطات الأمريكية بشأن شحنة السفينة الإيرانية"، تم نقل نفط السفينة إلى سفينة أخرى قبالة ميناء كاريستوس في جزيرة إيفيا ببحر إيجه.

المصدر: أ ب