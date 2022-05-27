مصر.. تفحم 7 مواطنين في حادث مروع

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع حافلة نقل صغيرة "ميكروباص"، على طريق "الإسماعيلية – السويس" في مصر، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

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ودفعت وزارة الصحة بسيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.

وتصادمت سيارة خلال محاولة السائق الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت فيه.

وأسفر الحادث عن تفحم جثتين في السيارة التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين واسطوانة غاز طبيعي تعمل بها، كما تفحمت جثث 5 أخرين في الميكروباص.

المصدر: اليوم السابع