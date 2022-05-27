وفاة مالك أشهر سلسلة محلات في مصر

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة رجل الأعمال مصطفى رجب مالك مجموعة أولاد رجب، ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" بيان الوفاة.

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وقال الصفحة في بيانها: "بعيون دامعة وقلوب خاشعة مؤمنة بالله وراضية بقضاء الله وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة".

وستشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة والدفن سيكون بمقابر جمعية أحمد عرابي.

وأولاد رجب هي مجموعة مصرية متخصصة فى البيع بالتجزئة تأسست عام 1970 وتعتبر واحدة من أقدم الشركات الرائدة فى مجال البيع بالتجزئة في 16 محافظة.

أ

المصدر: اليوم السابع