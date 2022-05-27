مصر.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل بسبب فيديو مثير للجدل

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن ضابط شرطة أوقف عن العمل لتعديه على أحد الباعة المتجولين، بعد انتشار فيديو بهذا الخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قد تداولوا فيديو لضابط شرطة يعتدى على احد الباعة المتجولين بالشارع، ولم يتضح فى الفيديو ملابسات الواقعة.

وعلى الفور قامت الاجهزة الامنية بفحص الفيديو المتداول واتخذت قرارا بوقف الضابط عن العمل للتحقيق معه فى الواقعة واتخاذ اللازم.

المصدر: القاهرة 24