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تركيا تعلن عن تفاصيل غارة جديدة في شمال العراق (فيديو)

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تركيا تعلن عن تفاصيل غارة جديدة في شمال العراق (فيديو)
Globallookpress
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أعلنت أنقرة ضبط وتدمير أسلحة وذخائر وملاجئ لتنظيم حزب العمال الكردستاني (التركي) "بي كا كا" في جبال شمال العراق.

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ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنه يظهر ضبط الجيش التركي أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت تستخدم من قبل الإرهابيين خلال عملية "المخلب ـ القفل" في شمال العراق.

وأشارت الوزارة إلى تدمير المواد والأسلحة المضبوطة.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان الواقعة بجبال شمال العراق.

المصدر: RT

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