إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بمدينة آبادان إلى 22 شخصا

عثرت فرق البحث الإيرانية حتى اليوم على 22 جثة تحت الأنقاض، بعد انهيار أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب غرب إيران.

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وانهارت أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان جنوب غرب إيران، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وتتولى عدة فرق إنقاذ من مدن مختلفة هذه العملية فيما عثرت فرق البحث حتى الآن على 22 جثة تحت الأنقاض ونقلتها إلى جامعة آبادان للعلوم الطبية للتعرف على أصحابها.

في السياق، تم إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الآن، ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.

المصدر: "تسنيم"