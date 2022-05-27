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السعودية.. وفاة فتاة تعرضت للاعتداء والتعنيف والقبض على المتهمين

أخبار العالم العربي

السعودية.. وفاة فتاة تعرضت للاعتداء والتعنيف والقبض على المتهمين
Globallookpress
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا، عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها في مدينة الرياض السعودية.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقا، حيث جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "الرياض"

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