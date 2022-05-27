العفو الدولية تطالب بالإفراج عن ناشطين مصريين دون شروط

جددت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين، علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، فورا، دون أي شرط أو قيد.

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وكشفت المنظمة، في بيان، أن "الناشط علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، مضرب عن الطعام منذ 2 أبريل، للاحتجاج على سجنه جورا وأوضاع سجنه القاسية، وحرمانه من تلقي الزيارات القنصلية".

ورأت منظمة العفو الدولية أن "عبد الفتاح والباقر يعدان سجيني رأي، لم يستهدفا لسبب سوى أنشطتهما، وينبغي الإفراج عنهما على الفور ودون أي شرط أو قيد".

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر، في 20 ديسمبر 2021، حكما بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر لمدة أربعة أعوام، بعد إدانتهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، التي "لفقَت إليهما بسبب منشوراتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظلا 28 شهرا محتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية"، بحسب منظمة العفو الدولية.

وكانت أسرة عبد الفتاح، ومحاموه، اتهموا العام الماضي سلطات السجن في مجمع سجون طرة الواقع بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، كما دعوا النيابة للتحقيق في تلك المزاعم.

المصدر:amnesty