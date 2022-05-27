لبنان.. إحباط تهريب كمية من مادتي الحشيشة والكوكايين إلى دولة أوروبية

أحبط مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية بلبنان، عملية تهريب كمية من مادتي حشيشة الكيف والكوكايين إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة بطريقة محترفة ومموهة داخل مجسم خشبي لهياكل قلعة بعلبك، إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأفادت بأنه تم ضبط الطرد في إحدى شركات البريد، وبتفتيشه عثر في داخله على 12,8 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، أوقفت إحدى دوريات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة البترون مرسلة الطرد وشريكها في عملية التهريب، وهما يحملان الجنسية اللبنانية.

وضبطت بحوزتهما 250غ من مادة الكوكايين مخبأة داخل قطعة خشبية على شكل أرزة لبنان، كانا بصدد تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية.

قوى الأمن الداخلي

المصدر: قوى الأمن الداخلي