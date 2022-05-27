تعزيزات إسرائيلية ونشر 3000 شرطي في القدس تخوفا من تصعيد قبيل "مسيرة الأعلام"

أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، بإعلان حالة تأهب قصوى في القدس، وبنشر 3000 شرطي إضافي بالمدينة، ومئات آخرين في المدن المختلطة، استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" يوم الأحد.

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وفي السياق، نشر الجيش الإسرائيلي ملاجئ متنقلة إضافية، بما في ذلك في بلدة سديروت، تحسبا لقيام الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة بإطلاق صواريخ باتجاه الجنوب الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الملاجئ الإضافية تم وضعها في الجنوب ليس بسبب يوم القدس، ولكن كجزء من انتشار مخطط مسبقا من قبل قيادة الجبهة الداخلية، في محاولة لتحصين الجنوب.

ويأتي القرار، الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع جهاز "الشاباك"، في الوقت الذي هددت فيه كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين بإطلاق صواريخ، محذرتين إسرائيل من السماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيها للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة، تحذرهم فيه من دخول البلدة القديمة في القدس في أي وقت من يوم الأحد (يوم المسيرة)، ويوم الجمعة (عندما يكون هناك إقبال كبير على الصلاة في الحرم القدسي).

ووفقا لموقع Ynet News، نصح مسؤولون عسكريون رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بالالتزام بالمسار المخطط له للمسيرة، حيث ينظر إلى أي تغيير في اللحظة الأخيرة على أنه علامة ضعف من جانب إسرائيل.

المصدر: the jpost