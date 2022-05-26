لبنان.. الجيش يعلن مقتل أحد عناصره بإطلاق نار في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل أحد عناصره في إطلاق نار بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس.

وقال الجيش في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن الحادث وقع في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وأوضح الجيش في بيانه أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار باتجاه الرقيب في الجيش (ع.ق) عند محاولة سلبه حقيبة كانت بحوزته ما أدى إلى وفاته.

وأشار إلى فتح تحقيق فوري بالحادث بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام