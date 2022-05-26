غادة إبراهيم تكشف "سبب" منعها من صعود حافلة الفنانين في جنازة سمير صبري

كشفت الفنانة المصرية، غادة إبراهيم، سبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، معتبرة أن ما جرى سببه "الغيرة".

وتصدرت إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاجرتها في جنازة الفنان سمير صبري، مع إلهام شاهين وبوسى شلبى، والتي قالت عنهما إنهما تعمدا عدم صعودها إلى الحافلة المخصصة للمقربين من الراحل لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في الاسكندرية.

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وقالت غادة إبراهيم "للقاهرة 24": "اللي حصل ده مش أول مرة، ده رُكام من قبل 2016، بيتوعدوني في كل مكان، وبيضايقوني في المهرجانات وتكريمات والشغل وشركات الإنتاج".

وتابعت: "ناس كثير حاولت تصلح بينا، ولكن أنا مش مسامحاهم، يعني زوجي السابق أذاني وخاني ولكن سامحته، لكن هما ليوم الدين مش مسامحاهم، لأنهم مأذونيش أنا، لكن أذوا والدتي وعيلة كاملة، عشان منفسنين مني وغيرانين مني".

المصدر: "القاهرة 24"