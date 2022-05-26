مصر.. مشادة "حامية" على الهواء بين أستاذين في الأزهر بسبب تعدد الزوجات

نشر موقع مصري تفاصيل مشادة جرت على الهواء مباشرة بين أستاذين في جامعة الأزهر بشأن تعداد الزوجات في مصر، وهي قضية أثارت جدلا كبيرا في مصر.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الحديث عن تعدد الزوجات الآن ليس وقته، نظرا للاضطرابات التي تعاني منها البيوت، معقبة: كنت أود بأن يكون الحديث لأجل تثبيت ديمومة البيوت وإدخال الرضا عليها، واستعادة مقومات البيت السعيد.

ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على نصير التي شاركت في البرنامج من خلال مداخلة هاتفية، قائلا: "لن أجاريها لأن من أخلاقيات الزمالة العلمية ألا يتناطح العلماء، فلن أعلق عليها، هي هاجمتني في عدة قنوات ولن أبادلها الهجوم احترامًا لزمالتها، وهي حرة في آرائها".

وتابع: "هي تخصص فلسفة، هي مالها ومال الشريعة الإسلامية، وهي قبل ذلك قالت بإن المسلمة تتزوج بغير مسلم".

لتعقب عليه نصير قائلة: "لا مقولتش كده"، ليهاجمها أحمد كريمة: ل"ا قولتي ذلك، والأزهر رد عليكي وأنا رديت عليكي، قولتي ذلك يا دكتورة ومفيش داعي، وقولتي بأن المطلقة تقاسم زوجها في ثروته.. ألم تقولي هذا؟ بالله العظيم حق القرآن الذي حفظتيه في الأزهر ما قولتي ذلك؟!".

وأوضح كريمة: "الرد الصادر من مجمع البحوث للرد عليكي ماذا كان؟: لترد الدكتورة آمنة نصير: كان ردًا على كلام مغلوط.. أعملكم إيه أنا بقى؟”، متابعا: لن أدخل في سجال معها وهي هاجمتني في العديد من القنوات.

ووجهت نصير حديثها لـ كريمة قائلة: فرق ما بين الاختلاف في الآراء وما بين كلمة الهجوم.

وقالت آمنة نصير إن "الأصل هو الزواج بواحدة، لأنه هو الأصل في استقرار البيوت التي من أجلها تبنى، ليرد الدكتور أحمد كريمة: "الواحدة والاثنتين والثلاثة والأربعة سواء في مشروعية الزواج، فلا أستطيع أن أتجرأ على الشرع سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية وأقول بأن الأصل واحدة وأن الاثنتين والثلاثة والأربعة أحكام تبعية".

المصدر: موقع القاهرة 24