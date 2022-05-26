ليبيا.. اجتماع لعرض ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس

عرض مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا وسام بن جامع مع رئيس الوفد الروسي حيدر أغانين، والقائم بأعمال السفارة جامشيد بولتايف، ترتيبات إعادة فتح السفارة الروسية.

وقالت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في منشور على "فيسبوك": "عُقد صباح اليوم الخميس بمقر إدارة العلاقات والتعاون اجتماعا ضم مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، والسيد حيدر أغانين رئيس الوفد الروسي ونائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا السيد جامشيد بولتايف، وبحضور عدد من المسؤولين اجتماعا، تم خلاله مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة مسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين".

المصدر: RT