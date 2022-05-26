خبير مياه يكشف لـRT حقيقة التخزين الثالث الذي تقوم به إثيوبيا في سد النهضة

كشف خبير المياه المصري، عباس شراقي، حقيقة التخزين الثالث الذي تقوم به إثيوبيا في سد النهضة، مشيرا إلى أنها مازالت تدعي بأن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م.

وقال شراقي لـRT: "حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، والتى كان مقررا لها نهاية 2014، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفى العام التالى حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقاً، إلا أنها خزنت حوالى 3 مليار م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان فى التاسع عشر من نفس الشهر، ومازالت تدعى بأن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3".

وأضاف: "تأمل إثيوبيا حاليا رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 م إلى المستوى الحقيقي 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة"، مبينا أن "التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 فى أحسن الأحوال، بينما التخزين ما زال مرفوضا من مصر والسودان بأي كمية".

وأشار إلى أن الصور الفضائية الحديثة (24 مايو 2022)، تظهر استمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، والتوربين رقم 10، وجارى رمي الخرسانة على الممر الأوسط.

RT

وأعرب شراقي أن أمله بأن "يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من يوليو موعد التخزين الثالث، حتى وإن كان قليلا، لأنه سوف يترك أثرا معنويا سلبيا على المواطن المصري رغم عدم تأثره مائيا"، مبينا أن "هذا لا يعني عدم الضرر على مصر لأن التكلفة كانت كبيرة لكي نوفر كميات مياه بالسد العالي من خلال محطات معالجة المياه وتبطين الترع وتطوير طرق الري والزراعة وتحديد مساحة الأرز والتوسع في زراعة بنجر السكر والتوسع في استخدام المياه الجوفية متجددة وغير المتجددة، وغيره من المشروعات".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT