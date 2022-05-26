السعودية.. وفاة ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي

توفي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، المعروف بـ"ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي".

ونعى عدد من الدعاة والمشايخ، رحيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد معاناة طويلة مع المرض، مستذكرين أنه كان من الحريصين على الصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام مدة سبعين عاما، حسبما أفاد موقع "سبق" السعودي المحلي.

وفاة العابد الصالح التقي المعمر

محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ

بعد معاناة مع المرض وعمره حقيقة ١١٦

حدثني شيخي عبدالله بن عبداللطيف

آل الشيخ رحمه الله أن مولده على الصحيح

١٣٢٧ بينه وبين العم الشيخ محمد بن سعيد

شدة محبة وزيارات في مكة صلى أكثر من

٧٠ سنة وراء أئمة الحرم رحمه ربي . pic.twitter.com/kvVpImG9VW — د / رياض بن سعيد (@riyadhbinsaeed) May 25, 2022

وصُلي على آل الشيخ صلاة الجنازة فجر اليوم بالحرم المكي الشريف ووري الثرى في مقبرة العدل.

المصدر: "سبق"