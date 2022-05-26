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السعودية.. وفاة ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي

أخبار العالم العربي

السعودية.. وفاة ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي
Gettyimages.ru
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توفي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، المعروف بـ"ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي".

ونعى عدد من الدعاة والمشايخ، رحيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد معاناة طويلة مع المرض، مستذكرين أنه كان من الحريصين على الصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام مدة سبعين عاما، حسبما أفاد موقع "سبق" السعودي المحلي.

وصُلي على آل الشيخ صلاة الجنازة فجر اليوم بالحرم المكي الشريف ووري الثرى في مقبرة العدل.

المصدر: "سبق"

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