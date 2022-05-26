السعودية.. وفاة ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي
توفي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، المعروف بـ"ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي".
ونعى عدد من الدعاة والمشايخ، رحيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد معاناة طويلة مع المرض، مستذكرين أنه كان من الحريصين على الصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام مدة سبعين عاما، حسبما أفاد موقع "سبق" السعودي المحلي.
وفاة العابد الصالح التقي المعمر— د / رياض بن سعيد (@riyadhbinsaeed) May 25, 2022
محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ
بعد معاناة مع المرض وعمره حقيقة ١١٦
حدثني شيخي عبدالله بن عبداللطيف
آل الشيخ رحمه الله أن مولده على الصحيح
١٣٢٧ بينه وبين العم الشيخ محمد بن سعيد
شدة محبة وزيارات في مكة صلى أكثر من
٧٠ سنة وراء أئمة الحرم رحمه ربي . pic.twitter.com/kvVpImG9VW
وصُلي على آل الشيخ صلاة الجنازة فجر اليوم بالحرم المكي الشريف ووري الثرى في مقبرة العدل.
المصدر: "سبق"