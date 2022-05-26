مصر.. قرارات جديدة بعد قتل فتاة صومالية لسائق حاول اغتصابها

أمرت جهات التحقيق في مصر بعرض فتاة صومالية عمرها 15 عاما على مصلحة الطب الشرعي، للتأكد من صحة روايتها بشأن تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي.

وقررت جهات التحقيق مقارنة دماء عثر عليها بموقع الحادث وعلى أداة الجريمة "مطواة" بدماء المتهمة والسائق بعد قيامها بقتله دفاعا عن نفسها، لبيان مطابقتها لأحدهما من عدمها، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة.

وصرحت بدفن جثمان السائق عقب تشريحه بمعرفة الطب الشرعي.

وقالت الفتاة، أثناء التحقيق معها، إنها خرجت من مقر مفوضية اللاجئين واستقلت "ميكروباص" في طريقها لمنزلها، وانحرف السائق بطرق جانبية وهددها بالسلاح الأبيض ليحاول اغتصابها لكنها قاومته وأخذت منه السلاح وسددت له طعنات عدة بصدره حتى الموت، وبعدها توجهت للمفوضية برفقة محام وحضرت إلى قسم الشرطة وسلمت نفسها، وأرشدت عن مكان جثمان السائق.

وكانت جهات التحقيق قررت حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: المصري اليوم