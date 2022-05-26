مصر.. الأمن يبحث عن رئيس شركة كبيرة بعد النصب على عدد من المواطنين

تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية جهودها في عملية البحث عن محمد الماوي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

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وفي 11 أبريل الماضي، قامت مأمورية أمنية لتنفيذ محضر ضبط وإحضار محمد الماوي وشقيقه أحمد، وسامح موظف بالشركة الخاصة، وألقت القبض على أحمد الماوي وقررت جهات التحقيق حبسه، ومازالت قوات الشرطة تلاحق المتهم الأول رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بحسب أمر الضبط والإحضار الصادر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي في تلك القضية، تهما من بينها النصب باستخدام أساليب احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم وبث الأمل في نفوسهم لتحقيق ربح وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك له وقررت النيابة حبس المتهم الثاني أحمد الماوي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24