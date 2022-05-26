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"العين فلقت الحجر".. ضابط مصري يتعرض لموقف صادم لحظة إطفاء سيارة (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أصيب ضابط إطفاء مصري أثناء محاولته السيطرة على حريق سيارة بالإسكندرية وذلك بعد تعليق مواطن: "الراجل ده كفاءة".

ورصد الفيديو رجل الاطفاء أثناء إصابته بعد تعليق مواطن قائلا "الراجل ده كفاءة"، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "العين فلقت الحجر - لاحول ولاقوة إلا بالله - حسدت الراجل".

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية حريقا شب، ظهر الثلاثاء، في عربة قمامة على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

المصدر: صدى البلد

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