مصر.. أول تعليق على ظهور مرض جديد بسبب الطماطم

أكد مدير معهد أمراض النباتات، في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أشرف خليل، أنه من المستبعد أن يكون سبب مرض انفلونزا الطماطم أن يعود لتناول الخضراوات.

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وأوضح أن المرض تم تصنيفه إنفلونزا، لذلك فهو يصيب الجهاز التنفسي وليس الهضمي.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر أمراض تصيب الأفراد خلال فصل الصيف أو فصل الشتاء، لذلك فإن جميع أنواع الخضراوات حاليا آمنة.

ومن جهتها، كشفت وكالة الأنباء الهندية، أمبي كابور سيتي، انتشار مرض إنفلونزا الطماطم في عدد من الولايات بالهند، مؤكدة إصابة 80 طفلا في ولايات مختلفة، من ضمنهم 26 طفلا في ولاية أوديشا، حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الهندية، فإنه لا يزال من المجهول أسباب ظهور المرض والعدوى به، وما إذا كان بفعل أكل نوع معين من الخضراوات يربك المعدة في فصل الصيف أم لا.

المصدر: القاهرة 24