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كتائب القسام: العدو سيتفاجأ من دقة صواريخنا في أي معركة قادمة

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كتائب القسام: العدو سيتفاجأ من دقة صواريخنا في أي معركة قادمة
AP
عناصر من "كتائب القسام"
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أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "العدو سيتفاجأ من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة قادمة".

وقال القائد في كتائب القسام، أبو صهيب الحداد، إن "اغتيال العدو للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع لن يوقف تطور صواريخ القسام، وسيرى العدو ما يسوؤه بإذن الله".

وأضاف: "سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة، فهذا وعد الله الجبار وسندخل الأرض المقدسة، وإنا لقادمون".

المصدر: "القدس"

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