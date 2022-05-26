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ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

أخبار العالم العربي

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد
AFP
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي، قائلا: "لا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر".

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وشدد عون أمام وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP، اوشا راو موناري، على مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي.

ونوه "بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة"، مؤكدا الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية" في لبنان.

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد اللقاء: "إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص 75 مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة".

المصدر: "الجديد"

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