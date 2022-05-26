وزير الخارجية الإيراني: قد أجتمع بنظيري السعودي في دولة ثالثة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن طهران ترحب بعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي مع السعودية، معلنا أنه قد يجتمع بوزير الخارجية السعودي في دولة ثالثة.

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وفي كلمة له في منتدى دافوس، قال عبد اللهيان: "إذا كانت السعودية مهتمة بالعودة إلى علاقاتها مع إيران فنحن نرحب بذلك"، مضيفا: "أحرزنا تقدما في المحادثات الأخيرة مع السعودية ونرحب بعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي وقد اجتمع بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دولة ثالثة".

وأشار إلى أن "إيران والسعودية دولتان كبيرتان وذات نفوذ في المنطقة وطهران لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض بالكامل".

ولفت إلى أن "المصالح الوطنية الأميركية يسيطر عليها الصهاينة ولم نر أي سلوك لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يختلف عن الرئيس الاميركي السابق ".

وتابع قائلا: "الصهاينة يروجون للأكاذيب بشأن الأنشطة النووية الإيرانية لأنهم لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يعرفون جيدا ما هو المطلوب منهم إذا ارادوا العودة للاتفاق النووي".

المصدر: "إيران بالعربي"