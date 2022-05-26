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لبنان.. إحباط عملية تهريب عدد من الأشخاص عبر البحر إلى إيطاليا

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحباط عملية تهريب عدد من الأشخاص عبر البحر إلى إيطاليا
AFP
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أحبط الأمن اللبناني، عملية تهريب عدد كبير من الأشخاص عبر البحر، إلى إيطاليا، معلنا توقيف جميع أفراد شبكة التهريب.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان: "تمكنت دوريات الشعبة من جمع معلومات حول قيام أفراد شبكة مجهولين بتجهيز وصيانة مركب في محلة ضبية لتنفيذ عملية تهريب عدد كبير من الأشخاص، عبر البحر، إلى إيطاليا".

وأضافت: "من خلال عملية مراقبة ورصد لمكان المركب، توصلت هذه الدوريات إلى تحديد هويات أفراد الشبكة، وهم كل من: 

– ع. س. (من مواليد عام 1987، لبناني) 
– أ. أ. (من مواليد عام 1997، سوري) 

– ع. م. (من مواليد عام 1991، سوري) 
– ط. ع. (من مواليد عام 1984، سوري) 

 _ ع. ر. أ. (من مواليد عام 1963، لبناني)،

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم".

وأشارت إلى أنه بعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات الأول في محلة سن الفيل، وتزامنا، داهمت مكان القارب في ميناء ضبية، حيث ضبطته، وألقت القبض على باقي أفراد الشبكة، مضيفة: "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وبأنهم كانوا بصدد تجهيز المركب وصيانته لتنفيذ عملية تهريب أشخاص، على متنه، إلى إيطاليا".

المصدر: "الجديد"

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