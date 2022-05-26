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إعلام عبري: 3 فلسطينيين تسللوا إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله

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إعلام عبري: 3 فلسطينيين تسللوا إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 3 فلسطينيين تسللوا إلى موقع للجيش الإسرائيلي قرب رام الله وتجولوا بحرية، دون أن يتم كشفهم، لمدة ساعتين.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين وأرادوا سرقة ذخيرة أو عتاد عسكري، حيث كان العشرات من عناصر حرس الحدود وجنود الجيش الإسرائيلي نائمين في مكان قريب.

وأضافت: "اكتشفت مجندة وجود الفلسطينيين واستدعت قوات الأمن التي لا تزال تبحث عنهم بعد أن استطاعوا الهرب إلى قرية جبع المجاورة".

هذا وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات إسرائيلية دخلت الليلة الماضية مخيم الجلزون في رام الله، وسلواد بشمال شرقي المدينة، وبلدة السعير بشمال الخليل، وفي قلقيلية، وبحسب التقرير نفذت القوات عدة اعتقالات.

المصدر: "مكان"

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