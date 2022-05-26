إيران: مقتل شخص في حادث صناعي بمنطقة تضم مجمعا عسكريا قرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بمقتل شخص في حادث صناعي بمنطقة تضم مجمعا عسكريا قرب العاصمة طهران.

وأشارت وكالة "تسنيم" للأنباء، إلى "وقوع حادث صناعي في أحد المصانع بمنطقة بارشين، ما أدى الى وفاة شخص، بينما نقل آخر الى المستشفى لإصابته".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الحادث وقع أمس في المنطقة الواقعة بجنوب شرق طهران، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية وقوع الحادث، قائلة: "في حادث وقع يوم أمس داخل إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بمنشأة بارشين، استشهد المهندس إحسان قد بيكي، واصيب أحد زملائه بجروح"، مؤكدة أن "التحقيقات جارية لمعرفة السبب".

المصدر: "تسنيم"