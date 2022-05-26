حسين الشيخ: دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على "مسيرة الأعلام" المرتقبة يوم الأحد و"الجرائم الإسرائيلية"، قائلا: "دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال".

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وكتب عبر "تويتر": "إن استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية ومسيرة الأعلام (للمستوطنين) في القدس الشرقية، واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان تنذر بأننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال وصمت وعجز دولي".

استباحة المستوطنين للاراضي الفلسطينية ومسيرة الاعلام في القدس الشرقيه واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان ، تنذر اننا دخلنا مرحلة جديده من المواجهة مع الاحتلال في ظل حكومة متطرفه وصمت وعجز دولي وكيل بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية. كفى كفى لهذا الاحتلال البغيض. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 26, 2022

ومن المقرر أن ينظم المستوطنون يوم الأحد في 29 مايو "مسيرة الأعلام" لإحياء يوم "توحيد القدس"، والتي لطالما اعتبرها الفلسطينيون استفزازا، حيث يضطر أصحاب المتاجر الفلسطينية في البلدة القديمة إلى الإغلاق في وقت مبكر من يوم المسيرة لإفساح المجال أمام المتظاهرين اليمينيين.

المصدر:RT