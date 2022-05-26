 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع مصر

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع مصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3uu

أحبطت القوات الإسرائيلية، عملية تهريب كمية من المخدرات على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا شبكة تهريب بحرية تعمل لصالح
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا شبكة تهريب بحرية تعمل لصالح "حماس" (فيديو)

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب "جيروزاليم بوست"، أن القوات الإسرائيلية صادرت على الحدود حوالي 105 كيلوغرامات من المواد المخدرة غير القانونية، بقيمة تقارب المليون شيكل.

كما تم اعتقال مشتبه به بالتخطيط وتنفيذ عملية التهريب، وبحوزته معدات للرؤية الليلية، بالإضافة إلى هاتفين خلويين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

المصدر: THE JERUSALEM POST

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا