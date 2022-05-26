الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع مصر

أحبطت القوات الإسرائيلية، عملية تهريب كمية من المخدرات على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب "جيروزاليم بوست"، أن القوات الإسرائيلية صادرت على الحدود حوالي 105 كيلوغرامات من المواد المخدرة غير القانونية، بقيمة تقارب المليون شيكل.

كما تم اعتقال مشتبه به بالتخطيط وتنفيذ عملية التهريب، وبحوزته معدات للرؤية الليلية، بالإضافة إلى هاتفين خلويين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

المصدر: THE JERUSALEM POST