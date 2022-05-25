تونس.. المصادقة مشروع مرسوم حول استفتاء 25 يوليو وأمر رئاسي لدعوة الناخبين
RT / Facebook / Présidence du gouvernement tunisien
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صادق مجلس الوزراء في تونس الذي ترأسته رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
كما تمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 يوليو 2022.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء صادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.
المصدر: RT