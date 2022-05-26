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دبلوماسي إسرائيلي: سنوقع مع المغرب أول اتفاقية بالمجال العلمي

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دبلوماسي إسرائيلي: سنوقع مع المغرب أول اتفاقية بالمجال العلمي
Gettyimages.ru
إسرائيل والمغرب
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قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، إن وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين تزور الرباط حاليا لتوقيع أول اتفاقية بمجال التكنولوجيا والعلم بين البلدين.

وغرد غوفرين على "تويتر" قائلا: "نحن جد سعداء اليوم باستقبال أوريت فركاش هكوهين وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية في زيارة للمغرب، تزامنا مع اختتام الحدث الاقتصادي الكبير للابتكار".

وتابع: "سيتم بهذه المناسبة توقيع أول اتفاقية في مجال التكنولوجيا والعلم بين المغرب وإسرائيل"..

ولم تصدر إفادة رسمية مغربية بهذا الشأن.

واستضافت مدينة الدار البيضاء المغربية بين 23 و25 مايو الجاري أعمال منتدى نظمته شركات خاصة تحت عنوان "المغرب ـ إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار"، بحسب وكالة المغرب الرسمية.

ووقع المغرب وإسرائيل خلال المنتدى 13 مذكرة تفاهم في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة، في أحدث حلقة من سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات عديدة منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.​​​​​​​

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: وكالات

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