اتحاد المصريين بالخارج لـRT: السعودية تمنع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من الدخول إلى مكة

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه واستعدادا لموسم حج 2022 منعت السعودية المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وأضاف عادل حنفي أن ذلك جاء في بيان صادر من الأمن العام السعودي.

وأفاد بأنه سيتم اعتبارا من الخميس 25 شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022 منع دخول المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة، عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة مع تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام.

والتعليمات الصادرة تنص على إعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية، تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.

واختتم حنفي بالقول إن المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي لخدمة الحجاج، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام "أجير" خلال موسم حج 2022/1443، وذلك من خلال منصة "أبشر أفراد" الإلكترونية للعمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة من بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم 700.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلا للمستفيدين واختصارا للوقت وتوفيرا للجهد، دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية العامة للجوازات.

المصدر: RT - ناصر حاتم