موقع مصري ينشر نص التحقيقات مع الفنان مصطفى هريدي في حادث إصابة 4 أشخاص بالشيخ زايد

نشر موقع "القاهرة 24" المصري مساء يوم الأربعاء نص التحقيقات مع الفنان مصطفى هريدي في حادث إصابة 4 أشخاص بالشيخ زايد.

وقال الموقع المصري إن التحقيقات في واقعة اتهام الفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم سيارته بسيارة يستقلها 4 أشخاص بطريق الشيخ زايد مما أدى إلى إصابتهم جميعا، كشفت أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية وتصادم بقوة من الخلف بسيارة الضحايا.

وفي ما يلي تفاصيل الاستجواب الذي نشره موقع "القاهرة 24":

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة كلا من المجني عليهم باسم نصر درویش، عبد الله سيد أحمد، بلال ماهر سید، عبدالله محمد عبدالله، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك القوانين واللوائح والأنظمة، فقدت السيارة ( ي م 3479 ) بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونا فاصطدمت بسيارة المجني عليهم، مما أحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي؟

ج: محلصش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة السيارة ( ي م 3479 ) بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا بالطريق ؟

ج: أنا كنت ماشي على سرعة 120 كيلو في الساعة

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة سيارة بطريقة ينجم عنها تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر على النحو المبين بالأوراق ؟

ج: محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإتلاف السيارة ( دل 9231 ) قيادة المجني عليه عبدالله محمد عبدالله، وكان ذلك ناشئا عن إهمالك على النحو المبين بالأوراق ؟

ج: محصلش



س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة السيارة ( ي م 3479) بدون رخصتي القيادة والتسيير ؟

ج: محصلش



س: ما هي تفصيلات ضبطك وعرضك علينا ؟

ج: أنا كنت جاي من طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان وماشي بالعربية ولقيت عربية قدامي بتهدي عشان في مطب أمامها، وأنا خبطها من الخلف ملحقتش أقف أو حتى أدوس فرامل فخبطهم، وأنا اتخبطت في الزجاج الأمامي لسيارتي من الخبطة والعربيات وقفت، والأهالي اتجمعت وطلعوني من العربية والإسعاف جات خدتني أنا والمصابين اللي في العربية اللي أنا خبطتها، ورحت المستشفى وسألوني.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري