ليبيا.. أحد إرهابيي "داعش" يروي مشاركته في قتل أمه وأخوته الثلاثة

روى أحد إرهابيي تنظيم "داعش" في ليبيا تفاصيل مشاركته في قتل أمه وأخوته الثلاثة، حيث وشى بهم وأرشد التنظيم عن توقيت ومكان تحركهم.

وقال الإرهابي إن "أحد عناصر التنظيم ويدعى أحمد خليفة، اتصل به وطلب منه إبلاغهم بموعد تحركه برفقة أخوته حال توجههم إلى بنينا للانضمام إلى قوات الكرامة".

وأضاف أنهم "كانوا متواجدين في منزل عمته بمنطقة الوحيشي، وعند توجههم إلى بنينا اتصل بعنصر "داعش" أحمد خليفة لإبلاغه بتحركهم كي يتم القبض عليهم من قبل عناصر التنظيم".

وتابع: "كان حكم أخوتي عندنا في التنظيم أنهم مرتدون، لأنهم شاركوا مع الكرامة في الحرب ضد تنظيم داعش".

وأردف قوله: "عناصر التنظيم أوقفوا السيارة وأنزلوا منها اخوتي الثلاثة (زياد، آدم، عماد) وأمي، واقتادوهم لجهة غير معلومة، بعدها توقفوا عن الرد على اتصالاتي وأغلقوا هواتفهم، ثم علمت أن عناصر "داعش" قاموا بتصفيتهم".







المصدر: "الجماهيرية"