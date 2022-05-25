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وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين

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وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين
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التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء في برلين نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة التجارية والاستثمارية والمناخ والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، ومنها ملف استقرار سوق الغذاء والطاقة العالمي وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد 19".

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون الثاني بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

من جانبه عبر روبرت هابيك عن تمنياته للإمارات التقدم والنمو والإزدهار تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقدما العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

المصدر: وام

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