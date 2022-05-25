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مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
AP
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دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنوه بالإجماع إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

 كما دعا الأعضاء إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.

وأكد النص الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة.

وذكر مجلس الأمن بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

المصدر: "الجديد"

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