أسماء الأسد تشدد على أهمية دخول طلبة الجامعات إلى سوق العمل

أكدت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، "أهمية دخول طلبة الجامعات إلى سوق العمل والإنتاج عبر المشاريع الريادية التي تشكل أحد حوامل الاقتصاد الصغير".

وخلال زيارتها الملتقى الاستثماري الريادي الأول "فرصة 2022" الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وجمعية رواد الأعمال الشباب، في جامعة دمشق، اطلعت الأسد على مجموعة واسعة من المشاريع الشبابية المشاركة في الملتقى وحاورت أصحابها وجميعهم من طلبة وخريجي الجامعات السورية، وتحدثت معهم عنِ الحلقة المكتملة التي يجب أن تصل بين الفكرِ والطموح الريادي والبيئة اللازمة لتحويله إلى مشاريع ناجحة ذات جدوى اقتصادية.

كما تحاورت مع ممثلي المؤسسات الداعمة والمانحة المشاركين في هذا الملتقى لجهة دور تلك المؤسسات في دعم المشاريع الريادية من جهة وأفكارهم لتطوير هذا النوع من التجارب وتوسيع نطاقها بين شريحة الشباب.

وشددت على "أهمية دخول طلبة الجامعات إلى سوق العمل والإنتاج عبر المشاريع الريادية التي تشكل أحد حوامل الاقتصاد الصغير وذلك من خلال دعم البيئة المطلوبة لهذه المشاريع سواء لجهة التدريب على الإدارة ودراسة الجدوى الاقتصادية أو التمويل من قبل المؤسسات المالية المعنية".

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية