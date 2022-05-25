مصر.. القبض على المتهم بالتحرش بالإعلامية سالي عبد السلام في محطة بنزين (فيديو)

ألقت قوات الأمن المصرية يوم الأربعاء القبض على الشاب المتهم بالإعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس.

وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت الإعلامية سالي عبد السلام تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص، يوم الاثنين، وهي تحتسي القهوة في إحدى محطات الوقود، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" صورته أثناء الواقعة.

وعلقت قائلة: "امسك متحرش مش هنسيبكم ده واحد وأنا قاعدة من شوية في العربية، ومنزلتش حتى بشرب كوفى أنا وريم صاحبتى في البنزينة اللي جنب بيتي جه يستظرف معاكي شاحن، رديت بكل أدب لا وداخل بدماغه يشوف بعدها أنتي متضايقة ليه قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى لااااا متكلمنيش كده، قولتله اتفضل من هنا مفيش ولسه هيقل أدبه ويستظرف تاني صورته فيديو".

هوشه بين المذيعة سالي عبدالسلام وشباب pic.twitter.com/xy65YA8j61 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 23, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري