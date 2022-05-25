مصر.. مفاجآت وجدال حول مصير ميراث الفنان سمير صبري بعد 6 أيام من وفاته

جدل واسع شهدته الساحة الفنية في مصر رغم مرور 6 أيام على وفاة الفنان الكبير سمير صبرى، حيث أنه لم يتم حسم أصحاب الحق في ميراثه.

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ولم يظهر حتى الآن حقيقة أن له ابنا يعيش في لندن، كما ذكر هو في أكثر من حوار تلفزيوني قبل وفاته.

ووفقتا لوسائل الإعلام المصرية فقد ترك سمير صبرى 100 ألف جنيه مع صديق له ثمن تكاليف جنازته وعزائه، موضحة أن الوارث الوحيد للفنان الراحل أبناء خالته ولا يوجد له ابن فى الميراث، حيث أنه فضل الإقامة بفندق خوفا من أن يموت دون أن يشعر به أحد".

ووفقا لرمزى عثمان إبراهيم قدرى عثمان ابن عم سمير صبرى، والذي قال: "أنا جدي يبقى الدكتور إبراهيم قدري عثمان أخو جلال صبري والد سمير صبري، وأنا والدي عثمان إبراهيم قدري عثمان وأنا ابنه الصغير وأخي الكبير اسمه إبراهيم عثمان إبراهيم قدرى مقيم بالإسكندرية بمنطقة جليم".

وأضاف رمزي عثمان إبراهيم قدري عثمان أنه في حالة تنازل الفنان الكبير الراحل سمير صبرى عن ميراثه لأبناء خالته فهذا قانونا لا يجوز، بسبب وجود ورثة شرعيين على قيد الحياة، ومحاميه الخاص يتم محاسبته على هذا الأمر.

وقال أيمن إبراهيم مصطفى كامل صبري،: "أنا وشقيقى شريف أحق بميراث الفنان الراحل سمير صبرى، فنحن من صلة الدم فوالدنا ابن عم الفنان الكبير الراحل، ونحن بالفعل الأحق بالميراث ولا نريد غير شرع الله، فالميراث يذهب لعصب الدم وأبناء عمه هم الأحق".

المصدر: اليوم السابع