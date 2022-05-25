السودان: "الدعم السريع" تعلن إنقاذ 10 أشخاص من "مصير مجهول"

أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية أنها تمكنت من إنقاذ عشرة أشخاص بينهم ليبي "كانوا يواجهون مصيرا مجهولا"، بعدما ضلوا طريقهم في عمق الصحراء.

وقالت القوات في بيان عبر "فيسبوك" إن قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء المنفتح على الحدود بين السودان ومصر وليبيا أفلحت في إنقاذ 9 سودانيين، وآخر ليبي بعدما ضلوا طريقهم، وتعطلت سيارتهم لمدة ثلاثة أيام، نفدت خلالها كل مدخراتهم من الأكل والشرب.

وأوضحت أن بلاغا ورد "من أحد رفقاء المفقودين إلى المجموعة "40" المنتشرة في الصحراء، وتحركت قوة لإنقاذ المفقودين تم تجهيزها باللوازم الضرورية من "مواد غذائية وماء بجانب كوادر الإسعافات الأولية" وتمكنت القوة بعد بحث مضن من الوصول إليهم".

وأضافت أن القوة تلقت أثناء إنقاذ العالقين بلاغا آخر من أحد العالقين يفيد بتعطل عربة "تندرا" على بعد "49" كيلومترا، وداخلها ليبي من كبار السن، "وقامت القوة بإنقاذه أيضا وتم إجلاء جميع العالقين إلى قاعدة الشفرليت العسكرية، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة بجانب الاطمئنان على صحتهم العقلية والجسدية".

المصدر: RT