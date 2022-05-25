الرئيس الإسرائيلي تعليقا على مقتل شيرين أبو عاقلة: الحادث وقع خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، يوم الأربعاء، إن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، جاء خلال عملية لمكافحة "الإرهاب" في جنين بالضفة الغربية.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هرتصوغ من ضمن تصريحاته خلال كلمة له في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية جاء خلال "عملية مكافحة الإرهاب في جنين، على خلفية مقتل العديد من الإسرائيليين".

وقال إن بلاده منفتحة وشفافة حيال التحقيق في مقتل أبو عاقلة، موضحا أن إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة الانضمام إلى عملية التحقيق، مناديا بعدم الاعتماد على "حقائق كاذبة".

وصرح الرئيس الإسرائيلي بأن الجانب الفلسطيني رفض التعاون حيال هذا التحقيق.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية الاثنين الماضي أنها رفعت دعوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وذلك بسبب "جرائمها" الشهر الماضي بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

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وطلبت الوزارة من الجنائية الدولية اعتماد التقرير والأخذ به من أجل تسريع التحقيقات وجلب القتلة أمام العدالة الدولية، لافتة إلى أن النائب العام الفلسطيني يعمل على استكمال التحقيقات في قضية أبو عاقلة، بشكل "معني وبمسؤولية كاملة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق هذا الشهر، رفض السلطة إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معلنا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجريمة.

وصرح عباس خلال تشييع جنازة الصحفية الراحلة: "لا يجب أن تمر الجريمة من دون عقاب.. لقد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي من ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم".

المصدر: أ ف ب