نيبينزيا: ما يمنع الاستقرار اليوم في سوريا هو احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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قال مبعوث روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة للمجلس إن سوريا حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب وما يعيق الاستقرار فيها هو احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها.
واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة بمواصلة "نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري"، مضيفا أن "الولايات المتحدة توسع اتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".
وقال نيبينزيا إن "أمريكا تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء"، مشيرا إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أمريكا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".
المصدر: RT