 
مباشر

نيبينزيا: ما يمنع الاستقرار اليوم في سوريا هو احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها

أخبار العالم العربي

نيبينزيا: ما يمنع الاستقرار اليوم في سوريا هو احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3pk

قال مبعوث روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة للمجلس إن سوريا حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب وما يعيق الاستقرار فيها هو احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها.


واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة بمواصلة "نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري"، مضيفا أن "الولايات المتحدة توسع اتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".

وقال نيبينزيا إن "أمريكا تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء"، مشيرا إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أمريكا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا