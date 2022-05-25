البعثة الأممية: انطلاق مباحثات حول فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى

اجتماع برعاية أممية مع خبراء اقتصاديين يمنيين في عمان ـ (الأمم المتحدة)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن انطلاق الاجتماعات بين ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) حول فتح الطرق في مدينة تعز ومحافظات أخرى.

وقال مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في تغريدات على تويتر: "يبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى".

وأشارت البعثة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن ذلك يجري "بموجب الهدنة وتحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن".

يبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وأنصار الله حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى #اليمن — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) May 25, 2022

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن أعلنت أن رئيس الوزراء، معين عبد الملك، "التقى الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي على تعز، بموجب الهدنة الأممية، قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعا لها المبعوث الأممي".

وأضافت عبر "تويتر" أن عبد الملك قدم لهم "الملاحظات والتوجيهات بالتركيز على رفع الحصار بشكل عاجل دون شروط".

رئيس الوزراء د. معين عبدالملك يتلقي الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي على تعز، بموجب الهدنة الأممية، قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعا لها المبعوث الأممي..مقدما لهم الملاحظات والتوجيهات بالتركيز على رفع الحصار بشكل عاجل دون شروط. pic.twitter.com/g1nCi4BUCI — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) May 24, 2022

وأمس أعلنت البعثة الأممية أن غروندبرغ اختتم مشاورات في العاصمة عمان مع "خبراء يمنيين اقتصاديين حول أولويات المسار الاقتصادي لعملية السلام، بما فيها المسائل المتعلقة بالإيرادات والرواتب والسياسة النقدية"، وقالت إن المشاركين ناقشوا "الفرص التي يمكن أن تقدمها الهدنة لإحراز التقدم في القضايا الاقتصادية".

يذكر أن المبعوث الأممي أعلن مطلع أبريل الماضي موافقة جميع أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد.

وبدأت الهدنة، التي رحبت بها كل من السعودية وإيران، فعليا في الثاني من الشهر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي بعد نحو أسبوع.

المصدر: RT