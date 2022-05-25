مصر.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة خاصة في وقت الظهيرة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة.

وتصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الأحد المقبل حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

المصدر: اليوم السابع