الأوقاف الأردنية تحقق ببث أغان عبر مكبرات صوت مصلى مجمع الملك الحسين للأعمال

أوضح أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن عبدالله العقيل أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر مصلى مجمع الملك الحسين للأعمال يبث أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت.

وقال العقيل إن "المصلى لا يخضع للإشراف المباشر من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لأنه مصلى داخل منشأة مغلقة وليس مسجدا، وإنما يجري التنسيق مع المنشآت بشأن المصليات التي تكون بداخلها".

وأكد أن "الذي ظهر في مقطع الفيديو هو مصلى وليس مسجدا حتى وإن أخذ شكل المسجد وكان له مأذنة، ولذلك لا يكون الإشراف عليه مباشر من الأوقاف"، مشيرا إلى أن "القائم على المصلى قد يكون شغل جهاز الصوت لبث الأذان الموحد، كما هو معمول به في كافة المساجد، وبسبب خلل ما لم يغلقه فبثت الأغاني عبر المكبرات دون تقصد منه".





المصدر: "عمون"