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الرئيس الجزائري يتوجه إلى إيطاليا في زيارة دولة تدوم 3 أيام

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتوجه إلى إيطاليا في زيارة دولة تدوم 3 أيام
AP Jacquelyn Martin
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
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توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا، في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

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وأمس الثلاثاء، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا قالت فيه: "بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام".

وأضافت: "تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".

المصدر: "الشروق"

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