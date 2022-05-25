السلطة الفلسطينية تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين في تونس

أكدت السلطة الفلسطينية، أن سفارتها في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين، بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين على متنه.

إقرأ المزيد

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى تونس تتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بغرق مركب للمهاجرين وعلى متنه عشرات الركاب متجهين نحو السواحل الأوروبية معظمهم حتى الآن مفقودين، نجا منهم عدد من الأشخاص بينهم سيدتان فلسطينيتان من حملة الوثائق السورية.

كما أفاد الديك، بأن السفارة في تونس أرسلت وفدا رسميا إلى ولاية صفاقس للاطلاع على كافة تفاصيل غرق المركب، وللتأكد من المعلومات التي تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وزيارة الناجيين ومتابعة أوضاعهم.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن خفر السواحل بأن أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، أنه "تم انقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط ليل الأحد الاثنين".

المصدر: RT