الأردن يلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة

قرر الأردن، اليوم الأربعاء، إلغاء شرط إلزامية ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

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وأصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بلاغا ألغى بموجبه شرط إلزامية ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وأتى في البلاغ:

"يعدل البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022 على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي: "

5-الدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة والمغلقة دون اشتراط ارتداء الكمامة".

المصدر: "عمون"